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      Гучних слоганів замало: як у США готуються до наступних президентських виборів

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      Передвиборча кампанія у США вже набирає обертів, адже обиратимуть президента американці вже досить скоро – у листопаді 2020 року.

      Хто планує балотуватися у президенти США

      Вже з десяток членів Демократичної партії США заявили про намір балотуватися і почали передвиборчі кампанії. Зокрема про намір йти в президенти вже оголосили сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс та сенатор від штату Массачусетс Елізабет Воррен.

      Читайте також: Полювання на відьом і вигадки: Трамп озвучив свою версію щодо російського втручання у вибори США

      А от головна конкурентка Дональда Трампа на попередніх виборах, Гілларі Клінтон цього разу не боротиметься за президентське крісло. Однак, вона пообіцяла активно підтримувати кандидатів.

      Гілларі Клінтон
      Клінтон також зазначила, що продовжить "працювати і відстоювати те, у що вірить"

      Республіканці поки не такі активні як демократи. Наразі про намір брати участь у виборах офіційно заявив лише колишній губернатор Массачусетсу Вільям Велд.

      Які наміри у Дональда Трампа

      А от чинний президент ще під час інавгурації у 2017 році повідомив про намір балотуватися на другий термін. І попри усі скандали від своїх планів поки не відмовився.

      Ми знову зробимо це. Гадаю, що у 2020 році в нас будуть навіть кращі результати ніж на попередніх виборах,
      – переконаний Дональд Трамп.

       "Збережемо велич Америки", – політик навіть вже придумав гасло для своєї президентської кампанії.

      Та вочевидь гучних слоганів замало, аби отримати довіру американців вдруге: наразі Трампа підтримує лише 36% громадян.

      Про шанси Трампа вдруге перемогти на виборах

      А у Конгресі ще й розпочали нове розслідування: президента США звинувачують у зловживанні владою, корупції та перешкоджанні правосуддю.

      У виданні The Washington post підрахували, що за час президентства Дональд Трамп зробив понад дев'ять тисяч сумнівних заяв. В середньому він бреше 22 рази в день, стверджують журналісти. Саме цим планує скористатись його потенційний конкурент від демократів Сандерс.

      Ми візьмемо з собою детектор брехні. Й кожного разу, коли Трамп брехатиме, апарат видаватиме сигнал,
      – заявляв він.

      За 18 місяців до виборів противники Трампа все ще не відмовились від наміру оголосити йому імпічмент. Спецпрокурор Роберт Мюллер майже завершив розслідування щодо ймовірної змови передвиборчого штабу Трампа з Росією.

      А колишній адвокат американського президента розповів, що від імені шефа купував мовчання порнозірок перед виборами. Та поки що демократи так і не змогли назбирати достатньо доказів, аби усунути Трампа з президентського крісла.

      Трамп
      Чинний президент США Дональд Трамп

      Чи зможе з таким багажем Дональд Трамп переобратися на другий термін ніхто наразі сказати не може. Усе залежатиме від розслідування Мюллера, настроїв америкаців й фігури, яку демократи запропонують у якості свого кандидата на противагу Трампу.

      А поки й у демократів, й у республіканців попереду вісім місяців передвиборчої кампанії, а також праймеріз.

      Що таке праймеріз? Тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст "праймеріз" полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, оскільки їх електорат зазвичай близький.

      Час від часу ті, хто програє на праймеріз, все ж таки вирішують взяти участь у виборах, але як незалежні кандидати, без підтримки партії.

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      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Розслідування Гілларі Клінтон Вибори у США Новини США
      Джерело: 24 канал
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