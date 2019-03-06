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      Громких слоганов мало: как в США готовятся к следующим президентским выборам

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      Предвыборная кампания в США уже набирает обороты, ведь американцы будут выбирать президента уже достаточно скоро – в ноябре 2020 года.

      Кто планирует баллотироваться в президенты США

      Уже с десяток членов Демократической партии США заявили о намерении баллотироваться и начали предвыборные кампании. В частности о намерении идти в президенты уже объявили сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

      Читайте также: Охота на ведьм и выдумки: Трамп озвучил свою версию относительно российского вмешательства в выборы США

      А вот главная конкурентка Дональда Трампа на предыдущих выборах, Хиллари Клинтон на этот раз не будет бороться за президентское кресло. Однако, она пообещала активно поддерживать кандидатов.

      Гілларі Клінтон

      Клинтон также отметила, что продолжит "работать и отстаивать то, во что верит"

      Республиканцы пока не такие активные как демократы. Пока о намерении участвовать в выборах официально заявил лишь бывший губернатор Массачусетса Уильям Велд.

      Какие намерения у Дональда Трампа

      А вот действующий президент еще во время инаугурации в 2017 году сообщил о намерении баллотироваться на второй срок. И несмотря на все скандалы от своих планов пока не отказался.

      Мы снова сделаем это. Думаю, что в 2020 году у нас будут даже лучшие результаты, чем на предыдущих выборах,
      – уверен Дональд Трамп.

      "Сохраним величие Америки", – политик даже уже придумал лозунг для своей президентской кампании.

      Но очевидно громких слоганов мало, чтобы получить доверие американцев во второй раз: сейчас Трампа поддерживает только 36% граждан.

      О шансах Трампа во второй раз победить на выборах

      А в Конгрессе еще и начали новое расследование: президента США обвиняют в злоупотреблении властью, коррупции и препятствовании правосудию.

      В издании The Washington post подсчитали, что за время президентства Дональд Трамп сделал более девяти тысяч сомнительных заявлений. В среднем он врет 22 раза в день, утверждают журналисты. Именно этим планирует воспользоваться его потенциальный конкурент от демократов Сандерс.

      Мы возьмем с собой детектор лжи. И каждый раз, когда Трамп будет врать, аппарат будет выдавать сигнал,
      – заявлял он.

      За 18 месяцев до выборов противники Трампа все еще не отказались от намерения объявить ему импичмент. Спецпрокурор Роберт Мюллер почти завершил расследование относительно вероятного сговора предвыборного штаба Трампа с Россией.

      А бывший адвокат американского президента рассказал, что от имени шефа покупал молчание порнозвезд перед выборами. И пока демократы так и не смогли собрать достаточно доказательств, чтобы отстранить Трампа с президентского кресла.

      Трамп

      Действующий президент США Дональд Трамп

      Сможет ли с таким багажом Дональд Трамп переизбраться на второй срок никто пока сказать не может. Все будет зависеть от расследования Мюллера, настроений американцев и фигуры, которую демократы предложат в качестве своего кандидата в противовес Трампу.

      А пока и у демократов, и у республиканцев впереди восемь месяцев предвыборной кампании, а также праймериз.

      Что такое праймериз?
      Тип голосования, в котором избирается один кандидат от партии. Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. Смысл "праймериз" состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат обычно близок.

      Время от времени те, кто проиграет на праймериз, все же решают принять участие в выборах, но как независимые кандидаты, без поддержки партии.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы в США Хиллари Клинтон Расследования Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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