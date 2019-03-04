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      Конгресс США начал расследование против Трампа: известна причина

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      Конгресс США начал расследование против Трампа
      Конгресс США начал расследование против Трампа / Фото из открытых источников

      Конгрессмены США начали расследование в отношении возможного препятствования правосудию и злоупотребления властью со стороны президента Дональда Трампа.

      Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джерольд Недлер сказал, что является очевидным тот факт, что президент злоупотреблял властью. Однако добавил, что рано рассматривать возможность начала процедуры импичмента. Об этом сообщило издание "Голос Америки".

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      "Перед тем, как начать против кого процедуру импичмента, надо убедить американский народ, что это должно произойти", – подчеркнул Недлер.

      Для расследования комитет хочет получить документы Министерства юстиции, сына президента и финансового директора фонда Трампа Аллена Вайсельберга.

      На данный момент Белый дом ситуацию не прокомментировал.

      К слову, 27 февраля бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн назвал своего экс-клиента расистом, аферистом и мошенником. Он утверждает, что президент США заранее знал о том, что WikiLeaks опубликует компромат на Хиллари Клинтон. Трамп ответил, что в словах экс-адвоката много лжи и обвинил его в мошенничестве.

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      Теги: Новости США Новости политики Расследования Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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