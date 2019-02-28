Трамп резко отреагировал на показания своего экс-адвоката Коэна

Президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с частью свидетельств своего бывшего адвоката Майкла Коэна перед Конгрессом. Он назвал их "довольно позорными".

Трамп заявил, что его бывший юрист Майкл Коэн "много врал", пишет "Громадське".

Читайте также: Коэн рассказал о роли детей Трампа в строительстве Trump Tower в Москве

Однако Трамп говорит, что Коэн вроде бы не соврал о том, что ему неизвестно о заговоре Трампа с Россией относительно вмешательства в президентские выборы.

Интересно, почему он не стал врать об этом в то время, когда он солгал обо всем остальном,

– сказал Дональд Трамп.

Президент США возмутился и тем, что демократы запланировали слушания адвоката Коэна раз в то время, когда он был в Ханое на саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Я думаю, что назначать такое фейковое слушание среди очень важного саммита – действительно ужасно,

– добавил Трамп.

Накануне бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн назвал своего экс-клиента расиситом, аферистом и мошенником. Он утверждает, что президент США заранее знал о том, что WikiLeaks опубликует компромат на Хиллари Клинтон.

Что известно о Майкле Коэне?​Ряд уголовных дел был возбужден в отношении Коэна в начале 2018 года. В августе прошлого года он заключил сделку со следствием и признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Коэну инкриминировали уклонение от уплаты налогов, а также выплату денег за молчание экс-порнозвезде Сорми Дэниелс, которая якобы имела отношения с Трампом.