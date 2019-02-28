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      Трамп резко отреагировал на показания своего экс-адвоката Коэна

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      Трамп назвал показания своего экс-адвоката Коэна "достаточно позорными"
      Трамп назвал показания своего экс-адвоката Коэна "достаточно позорными" / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с частью свидетельств своего бывшего адвоката Майкла Коэна перед Конгрессом. Он назвал их "довольно позорными".

      Трамп заявил, что его бывший юрист Майкл Коэн "много врал", пишет "Громадське".

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      Однако Трамп говорит, что Коэн вроде бы не соврал о том, что ему неизвестно о заговоре Трампа с Россией относительно вмешательства в президентские выборы.

      Интересно, почему он не стал врать об этом в то время, когда он солгал обо всем остальном,
      – сказал Дональд Трамп.

      Президент США возмутился и тем, что демократы запланировали слушания адвоката Коэна раз в то время, когда он был в Ханое на саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

      Я думаю, что назначать такое фейковое слушание среди очень важного саммита – действительно ужасно,
      – добавил Трамп.

      Накануне бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн назвал своего экс-клиента расиситом, аферистом и мошенником. Он утверждает, что президент США заранее знал о том, что WikiLeaks опубликует компромат на Хиллари Клинтон.

      Что известно о Майкле Коэне?​Ряд уголовных дел был возбужден в отношении Коэна в начале 2018 года. В августе прошлого года он заключил сделку со следствием и признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Коэну инкриминировали уклонение от уплаты налогов, а также выплату денег за молчание экс-порнозвезде Сорми Дэниелс, которая якобы имела отношения с Трампом.

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      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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