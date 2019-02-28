Трамп різко відреагував на свідчення свого екс-адвоката Коена

Президент США Дональд Трамп заявив, що ознайомився з частиною свідчень свого колишнього адвоката Майкла Коена перед Конгресом. Він назвав їх "досить ганебними".

Трамп заявив, що його колишній юрист Майкл Коен "багато брехав", пише "Громадське".

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Проте Трамп каже, що Коен начебто не збрехав про те, що йому невідомо про змову Трампа з Росією щодо втручання в президентські вибори.

Цікаво, чому він не став брехати про це в той час, коли він збрехав про все інше,

– сказав Дональд Трамп.

Президент США обурився й тим, що демократи запланували слухання адвоката Коена якраз на той час, коли він був в Ханої на саміті з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Я думаю, що призначати таке фейкове слухання посеред дуже важливого саміту – справді жахливо,

– додав Трамп.

Напередодні колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен назвав свого екс-клієнта расиситом, аферистом та шахраєм. Він стверджує, що президент США наперед знав про те, що WikiLeaks опублікує компромат на Гілларі Клінтон.

Що відомо про Майкла Коена?Низка кримінальних справ була порушена щодо Коена на початку 2018 року. У серпні минулого року він уклав угоду зі слідством та визнав свою вину. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Коену інкримінували ухилення від сплати податків, а також виплату грошей за мовчання екс-порнозірці Сормі Деніелс, котра ніби мала стосунки зі Трампом.