Расист, аферист и мошенник: на что повлияют показания Коэна против Трампа

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн дал показания против экс-шефа. Рассказываем, как это повлияет на рейтинг американского лидера и почему эта информация стала своеобразной местью Трампу.

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Что случилось?

27 февраля экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США выступил с прямой критикой в ​​адрес своего бывшего шефа.

В частности, Коэн признался, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом. Также он рассказал, что солгал о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Мне стыдно, потому что я знаю, кем является господин Трамп. Он расист. Он аферист. Он мошенник,

– отметил Коэн.

Кроме того, экс-адвокат сказал, что Трамп не ожидал, что победит в президентских выборах, и был уверен, что эта кампания станет "самым большим рекламным роликом в политической истории".

Майкл Коэн ранее был осужден судом Нью-Йорка к трем годам тюрьмы за лжесвидетельство и махинации при финансировании избирательной кампании Трампа.

Реакция Трампа



Трамп отметил, что в словах Коэна много лжи и возмутился тем, что демократы запланировали слушания Коэна как раз в то время, когда во Вьетнаме проходил его саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Он лжет, чтобы уменьшить себе срок заключения", – написал Трамп в своем Twitter и добавил, что Коэн "делал плохие вещи" безотносительно к нему. Также он обвинил экс-адвоката в мошенничестве.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 лютого 2019 р.

Почему Коэн рассказал об этом именно сейчас?

Аналитик украинского Института мировой политики Николай Белесков в комментарии 24 каналу отметил, что время здесь не играет принципиальной роли и такие действия Коэна не приурочены к определенной ситуации или событию.

Сам факт разглашения этой информации является скорее следствием негативного отношения Трампа к экс-адвокату. Речь идет о том, что весной 2018 года, когда Коэна обвинили в махинациях при финансировании предвыборных кампаний, Трамп открыто критиковал его деятельность и не предоставил ему никакой моральной поддержки. То есть такие действия можно назвать личной местью.

"Представьте, что вы около 10 лет работаете на человека, прикрываете ее, а затем, когда наступает критический момент, она от вас отворачивается", – пояснил эксперт.

Повлияют ли показания Коэна на рейтинг Трампа?

Не повлияют. Эти заявления скорее всего будут использоваться как элемент политической игры. Да, это все – нарушение избирательного законодательства, но такие вещи не тянут на импичмент.

Я сомневаюсь, что то, что Коэн сказал, повлияет на рейтинги Дональда Трампа. Все то, что он сказал, было плюс-минус известно. Вряд ли у кого до этого были иллюзии относительно того, кем является Дональд Трамп. Мы узнали некоторые детали, но стратегически это картину не меняет,

– рассказал аналитик.

По словам эксперта, ранее возникали и более серьезные заявления о Трампе. Однако опросы показывали, что на отношение ядерного электората к американскому президенту это не повлияло, люди одобряют его деятельность и готовы поддерживать его в дальнейшем.

"Таких разговоров и раньше было очень много. Мол, вот сейчас появится информация, ударит по позициям Трампа. Но нет такого дна, которое могло бы пробить Республиканская партия и сам президент США, как показывает опыт. Люди, которые за него голосуют, они уже привыкли", – отметил Белесков.

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О том, что показания Коэна особенно ни на что не повлияют, может говорить и то, как быстро сейчас движется информационных поток. Даже провальный саммит во Вьетнаме несколько "перебил" эту информацию. Медиа начали критиковать его действия, приводить доказательства того, что Трамп "ничего не понимает в дипломатии". И это ему в определенном смысле помогло.

Сейчас по Дональду Трампу могут ударить две вещи:

экономический кризис, если начнется падение на американской фондовой бирже; отказ от проекта "стена".

Заявления, похожие на показание Коэна, фактически ни на что не повлияют.