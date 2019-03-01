Расист, аферист та шахрай: як вплинуть на Трампа свідчення Коена

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен дав свідчення проти екс-шефа. Розповідаємо, як це вплине на рейтинг американського лідера та чому ця інформація стала своєрідною помстою Трампу.

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Що сталося?

27 лютого екс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коен перед Комітетом з нагляду Палати представників Конгресу США виступив з прямою критикою на адресу свого колишнього шефа.

Зокрема, Коен зізнався, що платив гроші за мовчання двом жінкам, у яких нібито був зв'язок з Трампом. Також він розповів, що збрехав про плани будівництва хмарочоса Trump Tower в Москві під час надання свідчень в Конгресі США у справі про втручання РФ у виборах президента США.

Мені соромно, тому що я знаю, ким є пан Трамп. Він расист. Він аферист. Він шахрай,

– зазначив Коен.

Крім того, екс-адвокат сказав, що Трамп не очікував, що переможе у президентських виборах, та був переконаний, що ця кампанія стане "найбільшим рекламним роликом у політичній історії".

Майкл Коен раніше був засуджений судом Нью-Йорка до трьох років в'язниці за неправдиві свідчення та махінації при фінансуванні виборчої кампанії Трампа.

Реакція Трампа

Трамп зазначив, що в словах Коена багато брехні та обурився тим, що демократи запланували слухання Коена якраз на той час, коли у В’єтнамі проходив його саміт з лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Він бреше, щоб зменшити собі термін ув'язнення", – написав Трамп в своєму Twitter та додав, що Коен "робив погані речі" безвідносно до нього. Також він звинуватив екс-адвоката у шахрайстві.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 лютого 2019 р.



Чому Коен розповів про це саме зараз?

Аналітик українського Інституту світової політики Микола Белесков у коментарі 24 каналу зазначив, що час тут не грає принципової ролі й такі дії Коена не приурочені до певної ситуації чи події.

Сам факт розголошення цієї інформації є швидше наслідком негативного ставлення Трампа до екс-адвоката. Мова йде про те, що навесні 2018 року, коли Коена звинуватили у махінаціях при фінансуванні передвиборних кампаній, Трамп відкрито критикував його діяльність та не надав йому ніякої моральної підтримки. Тобто такі дії можна назвати особистою помстою.

"Уявіть, що ви близько 10 років працюєте на людину, прикриваєте її, а потім, коли настає критичний момент, вона від вас відвертається", – пояснив експерт.

Чи вплинуть свідчення Коена на рейтинг Трампа?

Не вплинуть. Ці заяви швидше за все будуть використовуватися як елемент політичної гри. Так, це все – порушення виборчого законодавства, але такі речі не тягнуть на імпічмент.

Я сумніваюся, що те, що Коен сказав, вплине на рейтинги Дональда Трампа. Все те, що він сказав, було плюс-мінус відомо. Навряд чи в когось до цього були ілюзії щодо того, ким є Дональд Трамп. Ми дізналися якісь деталі, але стратегічно це картину не змінює,

– розповів аналітик.

За словами експерта, раніше виникали і набагато серйозніші заяви щодо Трампа. Однак опитування показували, що на ставлення ядерного електорату до американського президента це не вплинуло, люди схвалюють його діяльність і готові підтримувати його надалі.

"Таких розмов і раніше було дуже багато. Мовляв, от зараз з'явиться інформація, яка вдарить по позиціях Трампа. Але немає такого дна, яке могла б пробити Республіканська партія і сам президент США, як показує досвід. Люди, які за нього голосують, вони вже звикли", – зазначив Бєлєсков.

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Про те, що свідчення Коена особливо ні на що не вплинуть, може говорити й те, як швидко зараз рухається інформаційних потік. Навіть провальний саміт у В’єтнамі дещо "перебив" цю інформацію. Медіа почали критикувати його дії, наводити докази того, що Трамп "нічого не розуміє в дипломатії". І це йому у певному сенсі допомогло.

Наразі по Дональду Трампу можуть вдарити дві речі:

економічна криза, якщо почнеться падіння на американській фондовій біржі відмова від проекту "стіна"

Заяви, подібні до свідчень Коена, фактично ні на що не вплинуть.