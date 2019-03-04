Конгрес США розпочав розслідування проти Трампа: відома причина

Конгресмени США розпочали розслідування щодо ймовірного перешкоджання правосуддю та зловживання владою з боку президента Дональда Трампа.

Голова юридичного комітету Палати представників США Джерольд Недлер сказав, що є очевидним той факт, що президент зловживав владою. Однак додав, що зарано розглядати можливість початку процедури імпічменту. Про це повідомило видання "Голос Америки".

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"Перед тим, як розпочати проти когось процедуру імпічменту, треба переконати американський народ, що це повинно статись", – наголосив Недлер.

Для розслідування комітет хоче отримати документи від Міністерства юстиції, сина президента та фінансового директора фундації Трампа Аллена Вайсельберга.

Наразі Білий дім цю ситуацію не прокоментував.

До слова, 27 лютого колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен назвав свого екс-клієнта расистом, аферистом та шахраєм. Він стверджує, що президент США наперед знав про те, що WikiLeaks опублікує компромат на Гілларі Клінтон. Трамп відповів, що в словах екс-адвоката багато брехні та звинуватив його у шахрайстві.