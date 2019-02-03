Трамп озвучил свою версию относительно российского вмешательства в выборы США

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз опроверг информацию о своей пылкой дружбе с Россией. Расследование вмешательства РФ в президентские выборы США в 2016 году глава Белого дома назвал "охотой на ведьм" и "выдумками".

Во время последних президентских выборов в США произошла кибератака на Национальный комитет Демократической партии страны, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Так, разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Расследование вмешательства РФ в американские выборы ведется Министерством юстиции США и спецпрокурором Робертом Мюллером. Они пытаются выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа на пост президента США.

Президент США Дональд Трамп считает, что многие россияне, которым предъявлены обвинения во вмешательстве в американские выборы, были блогерами. Об этом он рассказал в интервью CBS.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что информация о его связях с Россией "является выдумкой".

"Я с Россией был жестким, пожалуй, даже больше, чем любой президент до меня", – добавил он.

На реплику журналиста о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается соответствующим расследованием, предъявил обвинения уже 34 лицам, Трамп ответил, что многие из них являются просто московскими блогерами.

Из этих 34 человек многие были блоггерами из Москвы или людьми, которые не имели ко мне никакого отношения,

– сказал глава Белого дома.

Кроме того, Трамп снова назвал расследование "охотой на ведьм".

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