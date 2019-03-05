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      Гілларі Клінтон не братиме участі у виборах президента США в 2020 році

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      Гілларі Клінтон
      Гілларі Клінтон / Фото з відкритих джерел

      Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон відмовилася від планів балотуватися на пост президента США у 2020 році. Однак, вона пообіцяла активно підтримувати кандидатів.

      Клінтон заявила, що не буде балотуватися, але продовжить "працювати, говорити, і відстоювати те, у що вірить". Вона також не збирається висувати свою кандидатуру на пост губернатора або мера Нью-Йорка.

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      Мені подобається жити в Нью-Йорку, і я так вдячна, що у мене була можливість працювати сенатором протягом восьми років, працювати з людьми по всьому штату,
      – сказала Клінтон.

      Вона наголосила, що не збирається зникати з політичного життя країни, оскільки те, що поставлено на карту і те, що відбувається у США зараз викликає у неї велику тривогу. Клінтон розповіла, що вже провела зустрічі з багатьма демократами, котрі збираються балотуватися на пост президента у 2020 році.

      У своєму інтерв'ю телеканалу News 12 Гіларі Клінтон зауважила, що у демократів є довгий список реальних проблем і невиконаних адміністрацією Трампа обіцянок. За її словами, на це необхідно звернути увагу.

      Ми повинні працювати дуже, дуже ретельно... і я збираюся зробити все, що я можу, щоб допомогти демократам повернути Білий дім,
      – заявила вона.

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      Теги: Новини політики Новини США Гілларі Клінтон
      Джерело: 24 Канал
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