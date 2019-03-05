Гілларі Клінтон не братиме участі у виборах президента США в 2020 році

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон відмовилася від планів балотуватися на пост президента США у 2020 році. Однак, вона пообіцяла активно підтримувати кандидатів.

Клінтон заявила, що не буде балотуватися, але продовжить "працювати, говорити, і відстоювати те, у що вірить". Вона також не збирається висувати свою кандидатуру на пост губернатора або мера Нью-Йорка.

Читайте також: Расист, шахрай і аферист, – екс-адвокат Трампа розповів про брехню президента США

Мені подобається жити в Нью-Йорку, і я так вдячна, що у мене була можливість працювати сенатором протягом восьми років, працювати з людьми по всьому штату,

– сказала Клінтон.

Вона наголосила, що не збирається зникати з політичного життя країни, оскільки те, що поставлено на карту і те, що відбувається у США зараз викликає у неї велику тривогу. Клінтон розповіла, що вже провела зустрічі з багатьма демократами, котрі збираються балотуватися на пост президента у 2020 році.

У своєму інтерв'ю телеканалу News 12 Гіларі Клінтон зауважила, що у демократів є довгий список реальних проблем і невиконаних адміністрацією Трампа обіцянок. За її словами, на це необхідно звернути увагу.

Ми повинні працювати дуже, дуже ретельно... і я збираюся зробити все, що я можу, щоб допомогти демократам повернути Білий дім,

– заявила вона.