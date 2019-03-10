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      Выборы в США: российские хакеры подготовили новую стратегию вмешательства

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      Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года
      Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года / pravda.com.ua

      Российские интернет-тролли меняют стратегию вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году. Они будут создавать в социальных сетях страницы, которые будут разжигать интернет-конфликты для раскола общества, вместо того, чтобы создавать собственную пропаганду.

      Агентство интернет-исследований, которое связано с Кремлем, может быть среди тех, кто будет пытаться обойти защиту в социальных сетях, сообщает американское издание Bloomberg.

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      Facebook и Twitter будут помогать обнаружить и удалить фальшивые сообщения, созданные хакерами для искажения мнения американцев на президентских выборах в 2020 году.

      Вместо того, чтобы самостоятельно создавать новостной контент, хакеры активно разжигают конфликты, используя фейковые профили. Это позволяет им прятаться за кем-то другим,
      – сообщил директор по аналитике в FireEye Inc Джон Хультквист.

      Исследователь угроз в Symantec Corp Кандид Уист утверждал, что интернет-тролли будут  взламывать компьютеры и использовать их для создания учетных записей в социальных сетях. Чтобы профиль выглядел настоящим, увеличивают их подписчиков и количество лайков.

      Кандід Уіст

      Исследователь угроз в Symantec Corp Кандид Уист

      Уменьшение случаев создания нового информационного контента с помощью поддельных профилей наблюдалось с 2017 до 2018 года. На их место пришло создание многочисленных подписчиков, которых можно будет использовать для распространения сообщений, которые раскалывают общество, разжигают конфликты на выборах.

      В течение избирательного периода влияние в социальных сетях продолжается непрерывно и эта кампания каждый раз усиливается. Мы готовимся к тому, что это влияние произойдет и снова вырастет к 2020 году,
      – директор ФБР Кристофер Рэй.

      Выступая на конференции RSA в Сан-Франциско, руководитель ФБР заявил, что соцсети остаются основным способом влияния "иностранных игроков" на выборах США.

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      Теги: Новости США Новости России Новости политики Кибербезопасность Выборы в США
      Источник: 24 Канал
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