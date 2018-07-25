Конгресс США выразил решительную позицию относительно визита Путина

Американские конгрессмены не имеют намерения видеть в "себя в гостях" российского президента Владимира Путина, даже если его пригласит президент Дональд Трамп.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова спикера Палаты представителей Пола Райана и лидера республиканцев в Сенате Митча Макконела.

Они отметили, что будут выступать против выступления Путина перед собранием Конгресса.

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Райан отметил, что конгрессмены ни в коем случае не будут направлять Путину приглашение выступить на совместном заседании.

"Спикер и я дали четко понять, что Путин не будет приглашен в Капитолий", – сказал Макконел и отметил, что выступление в Конгрессе – прерогатива союзников.