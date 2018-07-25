Конгрес США висловив рішучу позицію щодо візиту Путіна

Американські конгресмени не мають наміри бачити у "себе в гостях" російського президента Володимира Путіна, навіть якщо його запросить президент Дональд Трамп.

Про це пише Reuters з посиланням на слова спікера Палати представників Пола Раяна і лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконела.

Вони зазначили, що виступатимуть прои виступу Путіна перед зібранням Конгресу.

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Раян відзначив, що конгресмени у жодному разі не надсилатимуть Путіну запрошення виступити на спільному засіданні.

"Спікер і я дали чітко зрозуміти, що Путін не буде запрошений до Капітолію", – сказав Макконел і відзначив, що виступ у Конгресі – прерогатива союзників.