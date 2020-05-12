В Конгрессе США готовят дополнительные санкции против России: детали

В комитете по иностранным делам США подготовили резолюцию о введении дополнительных санкций против России. Они будут вводиться через массовые нарушения прав человека со стороны России.

Авторами проекта являются демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккоул, значится в документе на сайте комитета по иностранным делам Конгресса США.

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В резолюции конгрессмены отмечают, что в Росси регулярно в тюрьму попадают оппозиционеры, журналисты, представители гражданского общества и религиозные активисты.

Поэтому в документе содержится призыв к России немедленно освободить всех политических пленников, а к властям США – ввести санкции против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека.

Владимир Путин – жестокий авторитарный лидер с длинным опытом замалчивания гражданских свобод, свободы прессы, свободы слова, политическую оппозицию и демократию,

– заявил Элиот Энгел.

Он отметил, что достаточно взглянуть на убийство Бориса Немцова, чтобы увидеть, как Путин жестоко подавляет тех, кто выступает против него.

Среди всех тех, кого по политическим мотивам преследует Кремль, отдельно выделены и украинцы. Также неоднократно упоминаются и преследуемые за вероисповедания – здесь говорится, скорее всего, о крымских татарах.

Проект резолюции призывает: