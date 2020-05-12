У Конгресі США готують додаткові санкції проти Росії: деталі

У комітеті з закордонних справ США підготували резолюцію щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії. Вони запроваджуватимуться через масові порушення прав людини з боку Росії.

Авторами проєкту є демократ Еліот Енгел і республіканець Майкл Маккоул, зазначаєть у документі на сайті комітету з закордонних справ Конгресу США.

До слова У Кремлі заявили, що коронавірус і падіння цін на нафту не змінить позицію Росії до України

У резолюції конгресмени наголошують, що Росія регулярно у тюрму потрапляють опозиціонери, журналісти, представники громадянського суспільства та релігійні активісти.

Відтак у документі є заклик до Росії негайно звільнити усіх політичних бранців, а до влади США – запровадити санкції протиросійських чиновників, відповідальних за порушення прав людини.

Володимир Путін – жорстокий авторитарний лідер з довгим досвідом замовчування громадянських свобод, зокрема свободи преси, свободи слова, політичну опозицію та демократію,

– заявив Еліот Енгел.

Він зауважив, що достатньо глянути на вбивство Бориса Нємцова, щоб побачити, як Путін жорстоко пригнічує тих, хто виступає проти нього.

Серед усіх тих, кого з політичних мотивів переслідує Кремль, окремо виділені й українці. Також неодноразово згадуються і переслідувані через віросповідання – тут мовиться, найімовірніше, про кримських татар.

Проєкт резолюції закликає: