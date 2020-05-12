Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

У Конгресі США готують додаткові санкції проти Росії: деталі

-
Через політичні переслідування Росія ризикує нарватися на нові санкції США
Через політичні переслідування Росія ризикує нарватися на нові санкції США / jonesday.com

У комітеті з закордонних справ США підготували резолюцію щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії. Вони запроваджуватимуться через масові порушення прав людини з боку Росії.

Авторами проєкту є демократ Еліот Енгел і республіканець Майкл Маккоул, зазначаєть у документі на сайті комітету з закордонних справ Конгресу США.

До слова У Кремлі заявили, що коронавірус і падіння цін на нафту не змінить позицію Росії до України

У резолюції конгресмени наголошують, що Росія регулярно у тюрму потрапляють опозиціонери, журналісти, представники громадянського суспільства та релігійні активісти.

Відтак у документі є заклик до Росії негайно звільнити усіх політичних бранців, а до влади США – запровадити санкції протиросійських чиновників, відповідальних за порушення прав людини.

Володимир Путін – жорстокий авторитарний лідер з довгим досвідом замовчування громадянських свобод, зокрема свободи преси, свободи слова, політичну опозицію та демократію,
– заявив Еліот Енгел.

Він зауважив, що достатньо глянути на вбивство Бориса Нємцова, щоб побачити, як Путін жорстоко пригнічує тих, хто виступає проти нього.

Серед усіх тих, кого з політичних мотивів переслідує Кремль, окремо виділені й українці. Також неодноразово згадуються і переслідувані через віросповідання – тут мовиться, найімовірніше, про кримських татар.

Проєкт резолюції закликає:

  • засудити практику політично вмотивованих ув'язнень російським урядом, особливо під керівництвом президента Володимира Путіна;
  • негайно звільнити осіб, визначеними політичними в'язнями у Російській Федерації;
  • ввести санкції проти осіб, відповідальних за ці порушення прав людини.
Автор: Василь Денисюк
Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини США Кримські татари Українці в полоні РФ Санкції Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Стоп медреформі: хто заплатить за цю помилку влади
11 травня , 22:00 Стоп медреформі: хто заплатить за цю помилку влади
Сергій Фурса
Новини про коронавірус 11 травня: спалах після репетиції параду і послаблення карантину
11 травня , 21:40 Новини про коронавірус 11 травня: спалах після репетиції параду і послаблення карантину
Василь Денисюк
Головні новини 11 травня: послаблення карантину в Україні, бойовики посилюють обстріли
11 травня , 20:45 Головні новини 11 травня: послаблення карантину в Україні, бойовики посилюють обстріли
Ірина Вихрущ