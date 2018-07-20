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Конгрессмен США сравнил Путина со Сталиным из-за попыток захватить Украину

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Маккол также отметил, что оккупированный Крым стратегически важен для Путина
Маккол также отметил, что оккупированный Крым стратегически важен для Путина / turkiston.biz

Председатель комитета по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США провел параллель между Владимиром Путиным и советским диктатором Иосифом Сталиным в попытках вернуть контроль над Украиной и запугать страны Балтии.

Об этом конгрессмен-республиканец Майкл Маккол рассказал во время конференции, организованной американским аналитическим центром American Enterprise Institute, информирует "Голос Америки".

В частности, Маккол напомнил о многочисленных жертвах сталинского режима в Украине.

Практически они поплатились жизнью, выращивая хлеб и производя пищу,
– подчеркнул конгрессмен.

Кроме этого, во время его пребывания в Украине, Маккола поразили масштабы кибервойны, которую ведет Россия.

"Россияне делают все, что могут в плане кибервойны", – добавил он во время выступления на конференции. Маккол отметил, что целью Кремля является распространение дезинформации относительно текущих событий и политической ситуации в стране, а также распространение антизападной пропаганды, проведение срыва предоставления коммунальных услуг и международных финансовых операций.

Конгрессмен подчеркнул стратегическое значение Крыма для Путина, комментируя незаконную аннексию полуострова Россией.

"Контроль над украинским Крымом дает возможность усилить военное присутствие России в Средиземном море, используя Севастополь как базу для операций", – подчеркнул конгрессмен.

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Владимир Путин Новости России Новости политики Новости США
Источник: 24 Канал
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