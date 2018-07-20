Конгресмен США порівняв Путіна зі Сталіним через спроби захопити Україну

Голова комітету з внутрішньої безпеки Палати представників Конгресу США провів паралель між Володимиром Путіним та радянським диктатором Йосипом Сталіним у спробах повернути контроль над Україною та залякати країни Балтії.

Про це конгресмен-республіканець Майкл Маккол розповів під час конференції, організованої американським аналітичним центром American Enterprise Institute, інформує "Голос Америки".

Зокрема, Маккол нагадав про численні жертви сталінського режиму в Україні.

Практично вони поплатились життям, вирощуючи хліб і виробляючи їжу,

– наголосив конгресмен.

Окрім цього, під час його перебування в Україні, Маккола вразили масштаби кібервійни, яку веде Росія.

"Росіяни роблять все, що можуть в плані кібервійни", – додав він під час виступу на конференції. Маккол наголосив, що метою Кремля є поширення дезінформації стосовно поточних подій та політичної ситуації в країні, а також розповсюдження антизахідної пропаганди, проведення зриву надання комунальних послуг та міжнародних фінансових операцій.

Конгресмен наголосив на стратегічному значенні Криму для Путіна, коментуючи незаконну анексію півострова Росією.

"Контроль над українським Кримом дає можливість посилити військову присутність Росії в Середземному морі, використовуючи Севастополь як базу для операцій", – підкреслив конгресмен.