11:26
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

Конгресмен США порівняв Путіна зі Сталіним через спроби захопити Україну

1199 Читать новость на русском
Маккол також зазначив, що окупований Крим стратегічно важливий для Путіна
Маккол також зазначив, що окупований Крим стратегічно важливий для Путіна / turkiston.biz

Голова комітету з внутрішньої безпеки Палати представників Конгресу США провів паралель між Володимиром Путіним та радянським диктатором Йосипом Сталіним у спробах повернути контроль над Україною та залякати країни Балтії.

Про це конгресмен-республіканець Майкл Маккол розповів під час конференції, організованої американським аналітичним центром American Enterprise Institute, інформує "Голос Америки".

Зокрема, Маккол нагадав про численні жертви сталінського режиму в Україні.

Практично вони поплатились життям, вирощуючи хліб і виробляючи їжу,
– наголосив конгресмен.

Окрім цього, під час його перебування в Україні, Маккола вразили масштаби кібервійни, яку веде Росія.

"Росіяни роблять все, що можуть в плані кібервійни", – додав він під час виступу на конференції. Маккол наголосив, що метою Кремля є поширення дезінформації стосовно поточних подій та політичної ситуації в країні, а також розповсюдження антизахідної пропаганди, проведення зриву надання комунальних послуг та міжнародних фінансових операцій.

Конгресмен наголосив на стратегічному значенні Криму для Путіна, коментуючи незаконну анексію півострова Росією.

"Контроль над українським Кримом дає можливість посилити військову присутність Росії в Середземному морі, використовуючи Севастополь як базу для операцій", – підкреслив конгресмен.

Теги: Новини політики Новини України Новини США Володимир Путін Новини Росії Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
сьогодні, 11:00 Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
Христина Бердинських 138
Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета
сьогодні, 09:20 Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета
1 2498
О европейском опыте финансирования культуры
сьогодні, 08:42 О европейском опыте финансирования культуры
Андрій Доценко 119
В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
19 липня, 22:01 В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
Ілля Кенігштейн 619
Кандидат у президенти: топ-факти про Віталія Купрія
19 липня, 21:01 Кандидат у президенти: топ-факти про Віталія Купрія
1009
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Вибори президента Росії: дані екзит-полів
 19 березня , 01:05
Це буде найгіршим жахіттям для Росії, – американський аналітик
 29 березня , 23:02
Реінтеграція Донбасу: Глава МЗС РФ погрожує Україні через ухвалений закон
 11 лютого , 16:52
Грип в Україні: названо області, де перевищено епідемпоріг захворюваності
 21 лютого , 16:55
У Мар'їнку з ворожої сторони зайшла досить нестандартна снайперська група, – військові
 14 липня , 19:46
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук