Несколько сенаторов предложили ввести санкции против России. Они призвали президента США показать Путину цену его поступков.

Источник: сайт сенатора Марка Рубио

Новую волну антироссийских настроений в США вызвало решение суда в России по делу оппозиционного политика Алексея Навального.

К теме ЕС обнародовал обращение относительно приговора Навальному, однако о санкциях не упомянули

Что известно о новых санкциях США против России

Группа сенаторов внесли законопроект о новых санкциях против России – в частности, против лиц, причастных к отравлению и заключения оппозиционного политика Алексея Навального.

В опубликованном сообщении сенатора Марка Рубио говорится, что инициаторами законопроекта стали он сам, а также представители Демократической партии Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, и республиканец Митт Ромни.

"Сенаторы повторно внесли законопроект, предусматривающий введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права" , – заявили члены верхней палаты Конгресса США.

В проекте документа указано, что конкретно против кого накладывать санкции, должен предложить президент США Джо Байден.

Интересно также упоминание "Северного потока-2": сенаторы рекомендуют президента призвать Германию отказаться от поддержки этого российского проекта.

Заключение Навального: коротко