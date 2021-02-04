Конгрессмены призвали Байдена ввести дополнительные санкции против России
Несколько сенаторов предложили ввести санкции против России. Они призвали президента США показать Путину цену его поступков.
Источник: сайт сенатора Марка Рубио
Новую волну антироссийских настроений в США вызвало решение суда в России по делу оппозиционного политика Алексея Навального.
К теме ЕС обнародовал обращение относительно приговора Навальному, однако о санкциях не упомянули
Что известно о новых санкциях США против России
Группа сенаторов внесли законопроект о новых санкциях против России – в частности, против лиц, причастных к отравлению и заключения оппозиционного политика Алексея Навального.
В опубликованном сообщении сенатора Марка Рубио говорится, что инициаторами законопроекта стали он сам, а также представители Демократической партии Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, и республиканец Митт Ромни.
- "Сенаторы повторно внесли законопроект, предусматривающий введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права", – заявили члены верхней палаты Конгресса США.
В проекте документа указано, что конкретно против кого накладывать санкции, должен предложить президент США Джо Байден.
Интересно также упоминание "Северного потока-2": сенаторы рекомендуют президента призвать Германию отказаться от поддержки этого российского проекта.
Заключение Навального: коротко
- Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения от последствий отравления боевым веществом из группы "Новичок". В Москве оппозиционера задержали сразу после прибытия.
- Впоследствии суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" (которое сам политик называет сфальсифицированным) на реальный потому, что тот не посещал в надлежащие сроки учреждения Федеральной службы исполнения наказаний.
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