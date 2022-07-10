Зеленский должен решить эту проблему: конгрессвумен Спартц объявила список претензий к Ермаку

Конгрессвумен Виктория Спартц назвала список претензий к Андрею Ермаку. В частности, речь идет о деле вагнеровцев, переговорах с кремлем и сдаче Херсона.

Соответствующее сообщение Виктория Спартц обнародовала 9 июля. Список она обнародовала на своем сайте.

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Спартц обнародовала претензии к Ермаку

Я знаю, что президент Зеленский ведет опасную войну с коварным врагом. Он тратит большую часть своего времени на создание международной поддержки для защиты своей страны, но имеет неотложную внутреннюю проблему, которую ему предстоит решить, — председатель Офиса президента Андрей Ермак,

– заявила конгрессвумен.

Она обнародовала список так называемых претензий к главе Офиса Президента:

утечка в беларусь и, наконец, в россию информации об операции Украины по захвату членов "ПВК Вагнера", что привело к ее провалу;

плохое руководство неудачными мирными переговорами с россией перед войной;

заверение украинского руководства, что нападения со стороны россии не произойдет, вопреки данным западной разведки, чтобы помешать Украине должным образом подготовиться к войне;

диверсия в Херсоне и сдача его россиянам, что привело к трагедии батальона "Азов";

затягивание срочных закупок военной техники через Министерство обороны Украины и формулирование необоснованных или даже незаконных условий;

целенаправленное затягивание через нардепа Олега Татарова назначение независимого антикоррупционного прокурора.

Украинцам и американцам будет лучше, если наши правительства отреагируют с должной осмотрительностью, а не с оборонительными банальностями,

– написала Спартц.

Поэтому она призвала министерство рассмотреть ее заявление с той серьезностью, которую требуют эти вопросы о господине Ермаке, вместо того, чтобы начинать нападки ad hominem (т.е. переход на личности), как они делали до сих пор.

Что этому предшествовало

8 июля Виктория Спартц призвала проверить возможные связи главы Офиса Президента Андрея Ермака с россией. Член Палаты представителей США обратилась с этой просьбой к президенту США Джо Байдену.

В сети появилось обращение Спартц. Там говорится о "разнообразной разведывательной информации о действиях господина Ермака в Украине и его вероятных связях с россией".

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что действия Спартц – это нескрываемая попытка вернуть в американскую политику нарративы, которые распространяет россия. В министерстве сказали: "Советуем госпоже Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения".

Ирина Верещук заявила, что за письмом Спартц по Ермаку могут стоять украинские деятели. Она призвала их прекратить это и не мешать.

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