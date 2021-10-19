Об этом в прямом эфире 24 канала сказал юрист и председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. По его словам, сейчас судей назначают фактически по политическим квотам.

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Почему судьи остаются ангажированными

Юрист пояснил, что политические партии практически назначают судей, но потом все удивляются, почему служители Фемиды политически действуют и поддаются влиянию. Жернаков сказал, что события с КСУ, которые происходят сейчас, конкурсом назвать сложно.

"Есть 3 субъекта, которые могут назначать судей Конституционного суда в соответствии с Конституцией: президент, Верховная Рада, Съезд судей. По всем 3 то, что происходит сейчас, на конкурс никоим образом не похоже", – рассказал Жернаков.

Когда вводили принцип Конституции конкурсного отбора, что судьи КСУ имеют одинаковый статус, к ним определили требования, что они должны быть юристами с признанным уровнем компетентности и иметь высокие моральные качества. Все равно должны проверять всех, кто бы их ни назначал. Или президент, или съезд судей, или Верховная Рада. Сейчас по каждому есть свои какие-то требования и то их почти нет в законе. Михаил Жернаков председатель правления Фонда DEJURE

Есть ли риск делегитимизировать КСУ

По словам юриста, в регламенте Верховной Рады есть пункты, что вообще только фракции парламента могут подавать кандидатов на этот конкурс. То есть если судью не подает фракция, то он или она не может принимать участия, какие бы ни были у них моральные качества.

Представьте себе – Венецианская комиссия пишет о том, что у нас проблема с политической зависимостью. Конституция пишет о том, что это должен быть открытый независимый конкурс, а регламент пишет о том, что только фракции могут подавать кандидатуры,

– рассказал Жернаков.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский пытается на 2 позиции, где нет вакансий, назначить судей КСУ. Жернаков подчеркнул, что это может быть катастрофически для Украины, потому что есть риск делегитимизировать Конституционный Суд.

Что известно о конкурсе в Конституционный суд