Об этом в прямом эфире 24 канала сказал юрист и глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. По его словам, всю судебную систему действительно надо перезагружать, но в этом фактически и заключается реформа принятая в июле 2021.
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Жернаков отметил, что говорится, по крайней мере, о перезагрузке 2 главных органов – Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.
"Перезагрузить Конституционный Суд без изменений в Конституцию невозможно вообще. Когда говорят о перезагрузке, то обычно говорят об изменении полностью состава один раз и, надеемся, навсегда. Как это было, например, с Верховным Судом. Изменений в Конституцию никаких не планируют", – пояснил юрист.
Жернаков:"Судьи политически зависимы"
По словам Жернакова, реформа КСУ очень нужна. Об этом не первый год писала Венецианская комиссия и международные эксперты. Они отмечали, что судьи КСУ политически зависимы и поэтому принимают ужасные решения.
Как об отмене е-декларирования. Поэтому нужен настоящий конкурс на должности судей КСУ, как это предусматривает Конституция, а не так, как сейчас, по политическим квотам,
– сказал юрист.
Он добавил, что причиной этого является то, что выдвигают кандидатов на должность фракции Верховной Рады.
Судебная реформа в Украине: последние новости
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада уже приняла законы о Высшей квалификационной комиссии судей и о Высшем совете правосудия.
- Зеленский убежден, что КСУ не заблокирует судебную реформу. Он отметил, что вскоре произойдет и сама перезагрузка КСУ.
- К КСУ обратился Верховный Суд. Там имеют вопросы относительно конституционности отдельных положений закона о Высшем совете правосудия.