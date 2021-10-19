Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав юрист та голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. За його словами, всю судову систему дійсно треба перезавантажувати, але в цьому й фактично полягає реформа ухвалена в липні 2021.

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Жернаков зазначив, що мовиться, принаймні, про перезавантаження 2 головних органів – Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя.

"Перезавантажити Конституційний суд без змін до Конституції неможливо взагалі. Коли кажуть про перезавантаження, то зазвичай говорять про зміну повністю складу один раз і, сподіваємось, назавжди. Як це було, наприклад, з Верховним Судом. Змін до Конституції ніяких не планують", – пояснив юрист.

Жернаков: "Судді політично залежні"

За словами Жернакова, реформа КСУ дуже потрібна. Про це не перший рік писала Венеційська комісія та міжнародні експерти. Вони зазначали, що судді КСУ політично залежні й тому ухвалюють жахливі рішення.

Як про скасування е-декларування. Тому потрібен справжній конкурс на посаду суддів КСУ, як це передбачає Конституція, а не так, як зараз, за політичними квотами,

– сказав юрист.

Він додав, що причиною цього є те, що висувають кандидатів на посаду фракції Верховної Ради.

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