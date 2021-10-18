Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, судова реформа знову може опинитися під загрозою знищення.

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КСУ матиме можливість знищити реформу

"КСУ реформу точно знищить, питання зараз у тому, встигне чи ні. Бо якщо міжнародники таки встигнуть очистити Вищу раду правосуддя, то навіть якщо Конституційний Суд реформу знищить, відкотити це (рішення міжнародників – 24 канал) назад буде неможливо", – пояснив Віталій Шабунін.

Голова Центру протидії корупції зазначив, що незабаром Рада суддів має розглянути питання делегування людей в Етичну раду. Проте, за його словами, цього може не статись і процес можуть затягнути.

За цей час КСУ матиме 100 разів можливість і час знищити реформу. Це зараз найбільша загроза. Віталій Шабунін Голова Центру протидії корупції

Знищують елемент судової реформи

"Намагаються "вибити" міжнародників з конкурсу. Бо в теперішній структурі реформи трійка міжнародників має превалюючий голос, вони просто можуть переголосувати тих трьох, кого обирає Рада суддів", – сказав Шабунін.

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Саме тому не всю реформу знищують, а тільки її вихолощують – відповідний елемент незалежного очищення ВРП. Тобто реформа ніби відбувається, але насправді нічого не змінюється, пояснив глава ЦПК.

Віталій Шабунін додав, що "вибити "незалежних членів Етичної ради намагатимуться саме через Конституційний Суд України.

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Судова реформа: коротко