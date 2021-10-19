Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав юрист та голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. За його словами, наразі суддів призначають фактично за політичними квотами.

До теми Перезавантажити КСУ без змін до Конституції взагалі неможливо, – Жернаков

Чому судді лишаються заангажованими

Юрист пояснив, що політичні партії практично призначають суддів, але потім всі дивуються, чому служителі Феміди політично діють і піддаються впливу. Жернаков сказав, що події з КСУ, які відбуваються зараз, конкурсом назвати складно.

"Є 3 суб'єкти, які можуть призначати суддів Конституційного суду відповідно до Конституції: президент, Верховна Рада, з'їзд суддів. По всіх 3 те, що відбувається зараз, на конкурс жодним чином не схоже", – розповів Жернаков.

Коли запроваджували принцип Конституції конкурсного добору, що судді КСУ мають однаковий статус, до них визначили вимоги, що вони мають бути правниками з визнаним рівнем компетентності й мати високі моральні якості. Однаково повинні перевіряти усіх, хто б їх не призначав. Чи президент, чи з'їзд суддів, чи Верховна Рада. Зараз щодо кожного є свої якісь вимоги й то їх майже немає в законі. Михайло Жернаков голова правління Фундації DEJURE

Чи є ризик делегітимізувати КСУ

За словами юриста, у регламенті Верховної Ради є пункти, що взагалі тільки фракції парламенту можуть подавати кандидатів на цей конкурс. Тобто якщо суддю не подає фракція, то він чи вона не може брати участі, які б не були у них моральні якості.

Уявіть собі – Венеційська комісія пише про те, що у нас проблема з політичною залежністю. Конституція пише про те, що це має бути відкритий незалежний конкурс, а регламент пише про те, що тільки фракції можуть подавати кандидатури,

– розповів Жернаков.

Він додав, що президент Володимир Зеленський намагається на 2 позиції, де немає вакансій, призначити суддів КСУ. Жернаков наголосив, що це може бути катастрофічно для України, бо є ризик делегітимізувати Конституційний Суд.

Що відомо про конкурс до Конституційного Суду