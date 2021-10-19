Процес триває, – Зеленський

Глава держави запевнив, що КСУ перезавантажать вже "найближчими тижнями". Про це Зеленський заявив у інтерв'ю, яке опублікували 18 вересня.

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Буде перезавантаження КСУ, як тільки буде відновлено склад суддів. Ми чекали від Верховної Ради їх представників. Цього не сталося. У найближчі тижні це станеться, обов'язково. Потім буде проголосований закон про КСУ. Зараз процес триває,

– заявив політик.

За його словами, ухваленню закону про Конституційний Суд перешкоджають багато суддів.

Зауважимо, президент повідомив, що оновлений КСУ найперше працюватиме на державу.

Чому Конституційний Суд хочуть перезавантажити