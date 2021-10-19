Процес триває, – Зеленський
Глава держави запевнив, що КСУ перезавантажать вже "найближчими тижнями". Про це Зеленський заявив у інтерв'ю, яке опублікували 18 вересня.
Цікаво У КСУ хочуть оскаржити закон про реформу Вищої ради правосуддя
Буде перезавантаження КСУ, як тільки буде відновлено склад суддів. Ми чекали від Верховної Ради їх представників. Цього не сталося. У найближчі тижні це станеться, обов'язково. Потім буде проголосований закон про КСУ. Зараз процес триває,
– заявив політик.
За його словами, ухваленню закону про Конституційний Суд перешкоджають багато суддів.
Зауважимо, президент повідомив, що оновлений КСУ найперше працюватиме на державу.
Чому Конституційний Суд хочуть перезавантажити
- 27 жовтня 2020 року КСУ схвалив скандальне рішення, яке викликало обурення усієї міжнародної спільноти. Так, служителі Феміди фактично скасували в Україні антикорупційне законодавство, визнавши статтю про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях неконституційною.
- Через 2 місяці Офіс генпрокурора повідомив про підозру голові КСУ Олександру Тупицькому. Мовиться про підкуп свідка і введення в оману суду шляхом свідомо неправдивих показів свідка.
- За словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, повне перезавантаження КСУ розпочнеться зі зміни керівника суду.