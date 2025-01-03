Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Руслана Марцинкива.

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Что известно об условиях конкурса о Бандере

Так, в своих соцсетях городской голова Ивано-Франковска опубликовал пост, в котором вспомнил, начало полномасштабного вторжения, когда враг искал живого Степана Бандеру в Киевской области. Чтобы россияне не только искали, но и слышали из соцсетей о Бандере, Марцинкив объявил конкурс.

Спойте песню или прочитайте стихотворение о Степане Бандере. Видео присылайте в комментарии к этому сообщению. Авторы трех лучших видео получат от меня премию – по 10 тысяч гривен,

– написал мэр.

Руслан Марцинкив сообщил, что конкурс продлится до 29 января 2025 года. Победителя же объявят 3 февраля – в День основания Организации Украинских Националистов.

"Чтобы все помнили, что бандеровская песня, стихи о Степане Бандере будут звучать везде", – написал он.

Заметим, 1 января 2025 года в Украине отмечали 116-летие со дня рождения Степана Андреевича Бандеры. Кстати, в честь этого на прифронтовой части Донецкой области появились тематические поздравления.