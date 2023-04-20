В среду, 19 апреля, Роберт Кеннеди анонсировал, что идет в президенты США. Во время своей речи он вспомнил о войне в Украине и о своем сыне, который освобождал Харьковщину от российских оккупантов в сентябре 2022 года.
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"Военные США не просто так в Украине"
Собственно, Роберт Кеннеди убежден, что поддержка Америкой Украины не является бесполезным делом. По его словам, некоторые военные США, в том числе его сын, воевали на стороне ВСУ, ведь на то были правильные причины.
Мой сын Коннор – и я им очень горжусь – вступил в Иностранный легион и воевал в Украине во время харьковского контрнаступления как пулеметчик в группе спецназначения,
– констатировал Кеннеди.
Кроме того, во время произнесения своей речи потенциальный глава США отметил, что вовсе не в национальных интересах Америки подталкивать Россию к Китаю.
В то же время Вашингтон не должен действовать так, чтобы произошла ядерная война и этот конфликт был заморожен на долгие годы.
Сын Роберта Кеннеди в составе Иностранного легиона в Украине / Фото из соцсетей
Со слов Кеннеди понятно, что он готов отстаивать субъектность нашего государства и проводить такую политику, которая бы не просто "истощала" вражескую армию, а действительно приближала Вооруженные Силы к победе.
Новое контрнаступление не за горами
- Следует сказать, что Коннор Кеннеди уже не воюет в составе Иностранного легиона и после того, как принял участие в контрнаступлении на Харьковщину, ушел в отпуск. Вместе с тем в последние недели все больше разговоров о том, что ВСУ пойдут освобождать другие территории нашего государства.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отмечал, что сейчас украинская армия накапливает оружие, тренируется и планирует свои действия, чтобы потенциальная контратака прошла как можно успешно.
- Собственно, пока неясно, где именно Вооруженные Силы будут наступать. Об этом, очевидно, знает только Генштаб.