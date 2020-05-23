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Консолидированная позиция – это правильно: Разумков рассказал про влияние ОП на парламент

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ВРУ
ВРУ / Getty Images

В начале работы нового парламента СМИ писали о том, что большинство законодательных инициатив исходило из Офиса Президента, а депутаты просто легализовали решения, которые генерировались на Банковой. Спикер ВРУ Дмитрий Разумков отметил, что и сейчас приходят законопроекты, инициированные президентом государства.

Они рассматриваются и принимаются в ВРУ, пояснил Разумков в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

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Зато, он подчеркнул, что многие законопроекты приходит и от нардепов.

"Поэтому по-разному. Парламент остается парламентом. Парламент будет принимать решение и действовать в пределах своих полномочий", – заверил спикер Рады.

Если мы говорим о совместной работе, то я не вижу в этом ничего плохого – если есть консолидированная позиция ВРУ, ОП и Кабмина вокруг тех или иных законодательных инициатив – это тоже нормально. И мне кажется, не только нормально, а и правильно,
– отметил Разумков.

Смотрите видео интервью на 24 канале в программе "Перекрестный допрос" со спикером ВРУ Дмитрием Разумковым

Автор: Елена Трибушная
Теги: Новости Украины Законодательство Владимир Зеленский Офіс Президента Верховная Рада Дмитрий Разумков Новости политики
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