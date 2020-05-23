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Консолідована позиція – це правильно: Разумков прокоментував вплив Банкової на роботу парламенту

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ВРУ
ВРУ / Getty Images

На початку роботи нового парламенту ЗМІ писали про те, що більшість законодавчих ініціатив виходило з Офісу Президента, а депутати просто легалізували рішення, які генерувалися на Банковій. Спікер ВРУ Дмитро Разумков зазначив, що і зараз приходять законопроєкти, ініційовані президентом держави.

Вони розглядаються та приймаються у ВРУ, пояснив Разумков в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

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Натомість, він підкреслив, що багато законопроєктів приходить і від нардепів.

"Тому по-різному. Парламент залишається парламентом. Парламент буде приймати рішення і діяти в межах своїх повноважень", – запевнив спікер Ради.

Якщо ми говоримо про спільну роботу, то я не бачу в цьому нічого поганого – якщо є консолідована позиція ВРУ, ОП та Кабміну навколо тих чи інших законодавчих ініціатив – це теж нормально. І мені здається, не лише нормально, а і правильно,
– наголосив Разумков.

Дивіться відео інтерв'ю на 24 каналі у програмі "Перехресний допит" зі спікером ВРУ Дмитром Разумковим

Автор: Олена Трибушна
Теги: Законодавство Володимир Зеленський Офіс Президента Верховна Рада Дмитро Разумков Новини України Новини політики
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