Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Так осужденный нардеп должен прибывать по требованию в суд, следователей или прокуроров и сообщать об изменении места жительства или работы.

К теме Нардепу нужно было 5 водителей одновременно, – в ГБР о деталях схемы незаконного выезда за границу

Суд по делу Константина Бондарева

Через несколько недель после объявления подозрения народному депутату от партии "Батькивщина" Константину Бондареву в Киеве прошел суд. Перед началом заседания адвокаты ознакомились с документами стороны обвинения. Судья сразу отклонила ходатайство прокурора о мере пресечения в виде 60 дней содержания под стражей с возможностью внесения залога на 100 миллионов гривен.

Также во время следствия выяснился еще один интересный факт: Бондарев хранил незарегистрированное оружие, которое изъяли во время обыска. Об этом сказал прокурор Александр Ганилов.

Зато сам нардеп рассказал журналистам, что оружие легальное, на него есть документы. Его выдали Бондареву в начале полномасштабного вторжения.

Также Константин Бондарев отрицает свою вину, говоря, что не помогал знакомым пересекать границу после начала войны.

Я не создавал никаких условий. Хотелось бы увидеть действительно документы и уже серьезно поработать с этим. Я точно не имел никаких намерений кого-то переправлять. И то, что прокуроры говорят, что якобы я создавал условия, что 23 человека за три года пересекали границу. Вы что шутите, или что? То есть это народный депутат занимается таким? Ну, возможно, они по себе меряют,

– заявил Бондарев во время заседания.

Народный депутат не исключает политические преследования, из-за которых его подозревают в преступной деятельности.

Однако прокурор все равно настаивает, что Бондарев неоднократно подделывал документы и организовывал незаконное пересечение границы. По меньшей мере, говорит Ганилов, известно о 5 таких фактах.

Основание для выезда не понятно. Люди с согласия народного депутата вместе с ним выезжали под видом водителей, но они не были водителями,

– отметил прокурор.

Адвокат Бондарева заявил, что в этом деле нет обоснования обвинений. Было решено, что другой нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко возьмет Константина Бондарева на поруки.

В чем обвиняют Бондарева

18 января правоохранители сообщили о подозрении нардепу Константину Бондареву. Следствие установило, что в 2022–2023 годах он, вероятно, способствовал выезду за границу десятков мужчин. Чиновник оформлял их "водителями" для своего сопровождения. Но часть этих мужчин пересекала границу самостоятельно, а трое так и не вернулись в Украину.