Про це пише 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Відтак, засуджений нардеп повинен прибувати на вимогу до суду, слідчих чи прокурорів та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

До теми Нардепу потрібно було 5 водіїв одночасно, – у ДБР про деталі схеми незаконного виїзду за кордон

Суд у справі Костянтина Бондарєва

Через кілька тижнів після оголошення підозри народному депутату від партії "Батьківщина" Костянтину Бондарєву в Києві пройшов суд. Перед початком засідання адвокати ознайомилися з документами сторони обвинувачення. Суддя одразу відхилила клопотання прокурора про запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою з можливістю внесення застави на 100 мільйонів гривень.

Також під час слідства з'ясувався ще один цікавий факт: Бондарєв зберігав незареєстровану зброю, яку вилучили під час обшуку. Про це сказав прокурор Олександр Ганілов.

Натомість сам нардеп розповів журналістам, що зброя легальна, на неї є документи. Її видали Бондарєву на початку повномасштабного вторгнення.

Також Костянтин Бондарєв заперечує свою провину, говорячи, що не допомагав знайомим перетинати кордон після початку війни.

Я не створював ніяких умов. Хотілось би побачити дійсно документи та вже серйозно попрацювати з цим. Я точно не мав ніяких намірів когось переправляти. І те, що прокурори кажуть, що начебто я створював умови, що 23 людини за три роки перетинали кордон. Ви що жартуєте, чи що? Тобто це народний депутат займається таким? Ну, можливо, вони по собі міряють,

– заявив Бондарєв під час засідання.

Народний депутат не відкидає політичні переслідування, через які його підозрюють в злочинній діяльності.

Однак прокурор все одно наполягає, що Бондарєв неодноразово підробляв документи та організовував незаконний перетин кордону. Щонайменше, говорить Ганілов, відомо про 5 таких фактів.

Підстава для виїзду не зрозуміла. Люди зі згоди народного депутата разом з ним виїжджали під виглядом водіїв, але вони не були водіями,

– зазначив прокурор.

Адвокат Бондарєва заявив, що у цій справі немає обґрунтування обвинувачень. Було вирішено, що інший нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко візьме Костянтина Бондарєва на поруки.

У чому звинувачують Бондарєва

18 січня правоохоронці повідомили про підозру нардепу Костянтину Бондарєву. Слідство встановило, що у 2022–2023 роках він, ймовірно, сприяв виїзду за кордон десятків чоловіків. Посадовець оформляв їх "водіями" для свого супроводу. Але частина цих чоловіків перетинала кордон самостійно, а троє так і не повернулися до України.