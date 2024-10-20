10 октября 2024 года в войне за независимость Украины погиб Константин Ризик. Об этом сообщили в поселковом совете Машевки, откуда родом был защитник.

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Храбрый солдат с Полтавщины

Отмечается, что Константин принял последний бок вблизи населенного пункта Миропольское Сумской области. Солдат, водитель 1-го противотанкового отделения противотанкового взвода воинской части А3052, проявил стойкость и мужество при выполнении боевых задач в составе своего подразделения.

Низко склоняем головы перед памятью героя! Спасибо защитнику за его подвиг! Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким, друзьям, собратьям по поводу смерти нашего земляка. Скорбим вместе с Вами, поддерживаем в час скорби,

– обратились в Машевском поселковом совете.

В сообщении совета говорится, что о дате, время прибытия Защитника домой и о времени прощания с Героем будет сообщено дополнительно.

Недавно стало известно, что Украина потеряла одного из лучших операторов беспилотников, на счету которого было более 500 российских оккупантов. 18 октября на Покровском направлении погиб оператор дронов Виктор Стельмах.