Ширинг ушел из жизни в колонии в Новотроицке (Оренбургская область). Там 61-летний мужчина отбывал незаконное наказание.

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Официально смерть Ширинга в колонии не подтвердили. Оккупанты еще проведут формальное "следствие".

Правозащитники рассказали, что Ширинг нуждался в операции на сердце. Мужчина обращался за медицинской помощью. В то же время оккупанты так ее и не предоставили: операцию не сделали.

Константин нуждался в медицинской помощи из-за сердечных болезней, но не получил ее. Неоказание медицинской помощи нашим гражданам в российских тюрьмах – не редкие случаи, а системная практика. Ответственность за его смерть лежит на администрации колонии,

– говорится в сообщении.

Ольга Скрипник – глава КПГ – подчеркнула, что нужно искать и привлечь все механизмы, чтобы освободить украинских граждан, незаконно удерживаемых страной-террористом. Условия в русских колониях – реальная угроза жизни.

Заметьте! Оккупанты обвинили Ширинга в "шпионаже" и незаконно приговорили к 12 годам.

Оккупанты проводят обыски в доме крымских татар

Российские захватчики проводят незаконные обыски в домах крымских татар. Среди них – родственники политзаключенных. В частности, обыски продолжались в Джанкойском районе. Оккупанты незаконно задержали нескольких мужчин.

Жена одного из задержанных рассказала, что их могут обвинить в терроризме.