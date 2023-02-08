Ширінг пішов з життя у колонії у місті Новотроїцьк (Оренбурзька область). Там 61-річний чоловік відбував незаконне покарання.

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Офіційно смерть Ширінга у колонії не підтвердили. Окупанти ще проведуть формальне "слідство".

Правозахисники розповіли, що Ширінг потребував операції на серці. Чоловік звертався за медичною допомогою. Водночас окупанти так її й не надали: операцію не зробили.

Костянтин потребував медичної допомоги через серцеві хвороби, але не отримав її. Ненадання медичної допомоги нашим громадянам в російських в'язницях – не поодинокі випадки, а системна практика. Відповідальність за його смерть лежить на адміністрації колонії,

– мовиться у повідомленні.

Ольга Скрипник – голова КПГ – наголосила, що потрібно шукати й залучити всі механізми, аби звільнити українських громадян, яких незаконно утримує країна-терористка. Умови в російських колоніях – реальна загроза життю.

Зауважте! Окупанти звинуватили Ширінга у "шпигунстві" й незаконно засудили до 12 років.

Окупанти проводять обшуки у будинку кримських татар

Російські загарбники проводять незаконні обшуки в оселях кримських татар. Серед них – родичі політв'язнів. Зокрема, обшуки тривали у Джанкойському районі. Окупанти незаконно затримали декількох чоловіків.

Дружина одного з затриманих розповіла, що їх можуть звинуватити у тероризмі.