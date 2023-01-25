Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Росіяни посилюють репресії та звинувачують місцевих у терористичних змовах.

До теми В окупованому Сімферополі чули кілька потужних вибухів

24 січня у Джанкойському районі Криму пройшла серія обшуків. Внаслідок цього було затримано 6 кримських татар. Братів двох із них було незаконно заарештовано ще в серпні 2022 року.

Люди зафіксували час, коли вдерлися в один з будинків. Це було о 3 годині 57 хвилин. Тобто о четвертій ранку почали ломитися до людей,

– додав Чубаров.

Арешти в Криму

Одразу після того, як людей вивезли до управління ФСБ, у російських ЗМІ почали розповсюджуватися заздалегідь підготовлені відео, мовляв, у Криму викрито терористичну групу, яка управлялася з Києва, повідомив Чубаров. На цих відео були також показані українські паспорти затриманих.

За словами Чубарова, 25 січня у Київському районному суді міста Сімферополь проходить судове засідання для обрання запобіжних заходів затриманим. Однак вже о 9 годині 10 хвилин біля суду заарештували ще чотирьох кримських татар, нібито вони порушували громадський порядок.

Також з’явилася інформація, що в результаті подібного обшуку в Сімферополі затримано чоловіка, якого звинувачують у тому, що той у 2016 році він вступив до "незаконного військового формування" Кримськотатарський батальйон імені Номана Челебіджіхана.

Офіційна причина арешту

Чубаров згадав, що у Росії є великий список заборонених книг, до якого нещодавно ввійшли і деякі українські. Ці книги в ході обшуку підкинули затриманим.

Вони намагаються створити міфологеми, мовляв, ці всі заарештовані люди належать до терористичної групи, бо вони цікавляться відповідною літературою. Але все це підводять під те, що вони виконують спеціальні завдання української держави,

– повідомив голова Меджлісу.

Чубаров переконаний, що в окупованому Криму не можна сховатися від подібних переслідувань, бо росіяни посилюють репресії.

"В Криму взагалі зараз йде психоз, мовляв (кажуть росіяни – 24 Канал), зазіхають на наш Крим", – акцентував мовець.

Чубаров про репресії в Криму: дивитись відео

Російська пропаганда в Криму

Чубаров згадав оголошення, які можна зустріти в Криму. В них мовиться про пошук людей для укріплення лінії фронту у Джанкойському районі, зарплату пропонують близько 2000 рублів за день.

В Криму росіяни будують фортифікаційні споруди, беруть інтерв’ю в колаборантів, повідомив голова Меджлісу. Росіяни люблять передруковувати слова західних експертів або відомих людей, які ставлять під сумнів можливість України звільнити Крим. Зокрема твіт Ілона Маска про те, що не варто ризикувати і звільняти Крим, адже Росія може використати ядерну зброю.

Таким чином вони нібито намагаються заспокоїти самі себе, що не настане час звільнення Криму. З іншого – вони спеціально підвищують градус напруження у суспільстві і під цим вони підсилюють репресії,

– підсумував Чубаров.

Обшуки в Криму: що відомо