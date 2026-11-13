Ловушка для новых ультиматумов: эксперт объяснил, что стоит за заявлениями Путина о Константиновке

В ходе переговоров с американскими представителями представители Кремля упомянули Константиновку в контексте так называемого гуманитарного кейса. О настоящих скрытых намерениях Москвы и опасности подобных заявлений в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "ПЕНТА" Александр Леонов.

Adv

популярные видео

Ловушка уступок и новые аппетиты Кремля

Эксперт отметил, что риторика российского диктатора никогда не предполагала реального прекращения боевых действий в обмен на захваченные территории. Любые манипуляции вокруг городов на Донбассе используются исключительно для навязывания собственных условий, пока враг надеется на продвижение на фронте.

Россия вообще и на самом деле никогда не говорила, что отдайте нам Донбасс – и война прекратится. Они говорили: отдайте Донбасс, и мы будем готовы говорить о мире. То есть фактически это означает, что они просто потом выдвинули бы новые требования, что они должны забрать Запорожскую и Херсонскую области– пояснил Александр Леонов.

Реклама

По словам политолога, такой подход является типичным рабочим механизмом врага, позволяющим выдвигать бесконечные территориальные претензии. Более того, под прикрытием помощи гражданскому населению гуманитарную миссию вражеские силы нередко пытаются использовать для инфильтрации и дальнейшего расшатывания обстановки.

Требования к НАТО и роль союзников

Леонов напомнил, что параллельно Москва продолжает требовать фактического отката НАТО к границам 1997 года и утверждает, что для РФ существуют только ее государственные границы. Попытки искать компромиссы посередине лишь поощряют аппетиты агрессора.

"Именно попытки договориться по таким принципиальным вопросам и привели к тому, что Путин начал считать НАТО бумажным тигром и альянсом, который не способен серьезно реагировать", – отметил эксперт.

Он отметил, что любая действенная архитектура безопасности должна основываться на сдерживании агрессии, а не на удовлетворении амбиций агрессора. Именно поэтому привлечение европейских партнеров к переговорному процессу имеет критически важное значение для Украины.

Реклама

Что известно о ситуации вокруг Константиновки?

На фоне громких заявлений главы Кремля военные аналитики подчеркивают, что город остается форпостом обороны Донецкой области, где украинские силы сдерживают натиск оккупантов. Попытки российской стороны продвинуть тему якобы окружения или контроля над территориями разбиваются о реальность, ведь Константиновка под контролем ВСУ, о чем неоднократно свидетельствовали отчеты проекта DeepState.

Кроме того, аналитики обращают внимание на то, что заявления агрессора о якобы благородных намерениях имеют скрытые мотивы. Публичные размышления Путина о создании коридоров раскрывают истинную цель гуманитарной миссии Кремля – легитимизировать собственное присутствие и выторговать оперативную паузу на фронте.

Стоит отметить, что представители Белого дома проводят активные консультации относительно возможных форматов завершения войны. В частности, американские спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер после визита в Москву прибыли на переговоры с Владимиром Зеленским, причем встречу сторон организовали в Ирландии на военной авиабазе Кейсмент недалеко от Дублина.