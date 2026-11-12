После переговоров в России: Виткофф и Кушнер начали встречу с Зеленским в Дублине

Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин.

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Что известно о встрече Зеленского с американцами

Приезд представителей американской стороны в ирландскую столицу состоялся сразу после завершения их встречи с российской стороной.

Представители американской переговорной команды Стив Виткофф и Джаред Кушнер проводят прямые консультации с украинским лидером на фоне дипломатических переговоров по поводу войны.

Переговоры начались незадолго до 23:00 по киевскому времени.

Встреча проходит на аэродроме Кейсмент в Балдоннеле, что к западу от Дублина. Помимо Зеленского, к переговорам присоединился и Рустем Умеров.

Вступительных заявлений для СМИ не было, журналистам разрешили снять только рукопожатие. Представители европейских стран в встрече не участвуют.

Начало встречи Зеленского, Виткоффа и Кушнера: смотрите видео

Ранее в этот день Владимир Путин провел встречу с американскими посланниками в Кремле. По ее итогам Джаред Кушнеробъявил о новых переговорах между Украиной, Россией и США, которые пройдут уже на следующей неделе с участием европейских представителей.

Кроме того, в Кремле также анонсировали встреча Путина и Трампа. Президенты планируют провести переговоры во время саммита АТЭС в Китае 18–19 ноября.