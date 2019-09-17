Конституционный Суд возглавил Александр Тупицкий, – СМИ

Судьи Конституционного Суда Украины на специальном пленарном заседании во вторник, 17 сентября, избрали председателем Александра Тупицкого.

Сейчас на сайте КСУ Александр Тупицкий значится как заместитель руководителя суда (с марта 2018). На эту должность теперь назначат Сергея Головатого. Об этом сообщают Интерфакс-Украина та "Зеркало недели".

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Как менялся руководящий состав КСУ в 2019 году

14 мая 2019 года председателя КСУ Станислава Шевчука отправили в отставку по результатам голосования судей. 21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным. Пока решения по делу нет.

Новым руководителем на том же заседании 14 мая избрали Наталью Шапталу. Заметим, закон "О Конституционном Суде Украины" предусматривает, что председателя суда избирают на один трехлетний срок. Но судью КСУ назначается на 9 лет без права быть назначенным повторно.

Наталья Шаптала судьей КСУ стала 21 сентября 2010 года. Поэтому полномочия Шапталы истекают 22 сентября 2019 года.

Что известно об Александре Тупицком?

Родился в январе 1963 года на Черкасщине. Судейскую карьеру начал в 1993 году в Донецке, где и работал до 2010 года, дойдя до должности председателя суда.

В 2010-2013 годах работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах, был председателем Львовского и Днепропетровского апелляционных хозяйственных судов.

Судьей Конституционного Суда Украины его назначил президент-беглец Виктор Янукович в мае 2013 года.