Конституційний Суд очолив Олександр Тупицький, – ЗМІ

Судді Конституційного Суду України на спеціальному пленарному засіданні у вівторок, 17 вересня, обрали головою Олександра Тупицького.

Наразі на сайті КСУ Олександр Тупицький значиться як заступник керівника суду (з березня 2018). На цю посаду тепер призначать Сергія Головатого. Про це повідомляють Інтерфакс-Україна та "Дзеркало тижня".

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Як змінювався керівний склад КСУ у 2019 році

14 травня 2019 року голову КСУ Станіслава Шевчука відправили у відставку за результатами голосування суддів. 21 травня Шевчук звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання його звільнення незаконним. Наразі рішення у справі немає.

Новим керівником на тому ж засіданні 14 травня обрали Наталю Шапталу. Зауважимо, закон "Про Конституційний Суд України" передбачає, що голову суду обирають на один трирічний термін. Але суддю КСУ призначають на 9 років – без права бути призначеним повторно.

Наталя Шаптала суддею КСУ стала 21 вересня 2010 року. Тож повноваження Шаптали спливають 22 вересня 2019 року.

Що відомо про Олександра Тупицького?

Народився у січні 1963 року на Черкащині. Суддівську кар'єру розпочав у 1993 році в Донецьку, де й працював до 2010 року, дійшовши до посади голови суду.

У 2010 – 2013 роках працював суддею у Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних господарських судах, був головою Львівського та Дніпропетровського апеляційних господарських судів.

Суддею Конституційного Суду України його призначив президент-утікач Віктор Янукович у травні 2013 року.