Так, во французском Лионе консульства разных стран и ассоциации диаспор, проживающих в регионе, представили культуру и спорт своих стран. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также "Остановите экоцид": украинцы вышли на митинг под здание Еврокомиссии в Брюсселе

Что показала Украина на консульских праздниках в Лионе

Украину представила Ассоциация "Лион-Украина". На сцене выступила группа юношей, станцевавших гопак под песню "Ой, у лузі червона калина".

Все ребята – украинцы в возрасте от 6 до 17 лет, беженцы, вынужденные покинуть Украину после того, как Россия начала полномасштабную войну. Они тренировались под руководством хореографа Анастасии Буштрук.

Презентация Украины / фото, предоставленные 24 Каналу

Гопак под песню "Ой, у лузі червона калина": смотрите видео

Мероприятие прошло на площади Белькур в центре Лиона, где у всех участников – консульства и диаспоры – был свой стенд.

Тысячи посетителей подходили к стендам, чтобы узнать больше о культуре и спорте каждой из представленных стран. К украинскому стенду пришел и мэр второго района Лиона Пьер Оливье.

На украинском стенде представили серию художественных работ "Украина – страна героев". На плакатах украинских художников UnderDogUA были изображены известные украинские спортсмены в виде супергероев.

Так, на плакатах были изображены такие спортсмены как Владимир Кличко, Александр Усик, Жан Беленюк, Анжелика Терлюга, Александр Зинченко, Андрей Шевченко, Дарья Билодид, Элина Свитолина.

Кстати, рисунки супергероев были созданы с помощью программного обеспечения с искусственным интеллектом. Именно такими ИИ видит украинских чемпионов.

Украинские спортсмены в виде супергероев / фото, предоставленные 24 Каналу