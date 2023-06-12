Так, у французькому Ліоні консульства різних країн та асоціації діаспор, які проживають у регіоні, презентували культуру та спорт своїх країн. Про це інформує 24 Канал.

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Що показала Україна на консульських святах у Ліоні

Україну презентувала Асоціація "Ліон-Україна". На сцені виступив гурт юнаків, які станцювали гопак під пісню "Ой, у лузі червона калина".

Усі хлопці – українці віком від 6 до 17 років, біженці, які були змушені покинути Україну після того, як Росія почала повномасштабну війну. Вони тренувалися під керівництвом хореографа Анастасії Буштрук.

Презентація України / фото, надані 24 Каналу

Гопак під пісню "Ой, у лузі червона калина": дивіться відео

Захід відбувся на площі Белькур у центрі Ліона, де всі учасники – консульства та діаспори – мали свій стенд.

Тисячі відвідувачів підходили до стендів, щоб дізнатись більше про культуру та спорт кожної із представлених країн. До українського стенда завітав і мер другого району Ліона П’єр Олів’є.

На українському стенді презентували серію мистецьких робіт "Україна – країна героїв". На плакатах українських художників UnderDogUA були зображені відомі українські спортсмени у вигляді супергероїв.

Так, на плакатах були зображені такі спортсмени як Володимир Кличко, Олександр Усик, Жан Беленюк, Анжеліка Терлюга, Олександр Зінченко, Андрій Шевченко, Дар’я Білодід, Еліна Світоліна.

До речі, малюнки супергероїв були створені за допомогою програмного забезпечення зі штучним інтелектом. Саме такими ШІ бачить українських чемпіонів.

Українські спортсмени у вигляді супергероїв / фото, надані 24 Каналу