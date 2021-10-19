Консультации продолжаются, – Гетманцев рассказал об изменениях во фракционном руководстве "слуг"

Первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко выдвинули кандидатом на должность первого вице-спикера Рады. Поэтому теперь на его место во фракции ищут замену.

Детали от Гетманцева

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что сейчас во фракции продолжаются консультации относительно избрания второго первого заместителя главы фракции. Об этом политик сказал во время брифинга 18 октября.

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Фамилий я пока не назову. Но это не только заместители главы фракции,

– подчеркнул Гетманцев.

Пока неизвестно, когда именно представят второго первого заместителя. Так как, по словам нардепа, должно состояться заседание фракции после назначения Корниенко вице-спикером Рады.

"Юридически это решение может быть одобрено позже, но консультации уже продолжаются", – подчеркнул нардеп.

Заместителем главы фракции могут назначить Мотовиловца

Давид Арахамия заявил, что уже 19 октября Корниенко предстанет "в новом амплуа". В то же время на его место во фракции могут назначить члена комитета по вопросам свободы слова Андрея Мотовиловца.

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