Как сообщает Офис Генерального прокурора, организаторы махинации наладили бесперебойный канал поставок янтаря в третьи страны. В целом дельцам удалось незаконно реализовать более 4,7 тонны янтаря.

Как работала схема?

Для легализации происхождения янтаря фигуранты использовали компании в Украине и Литве. В апреле 2026 года из Литвы в Украину ввезли 5,9 тонны преимущественно мелкого янтаря, пыли и песка. При этом в сопроводительных документах указывались значительно более крупные фракции камней.

Задержание участников сделки, поддельные сертификаты и хранение янтаря / Фото Офиса Генпрокурора

Следствие установило признаки фиктивности этого импорта. В частности, водители и директор литовской компании, которые по документам якобы были привлечены к перевозке, фактически не находились на территории Литвы. Кроме того, украинская компания не осуществляла оплату по договору.

В дальнейшем на складах в нескольких областях Украины незаконно добытый янтарь сортировали, взвешивали и фасовали для последующего экспорта. В документах его указывали как товар литовского происхождения.

В апреле – июне 2026 года по этой схеме за границу вывезли более 4,7 тонны янтаря ориентировочной стоимостью 10,7 миллиона гривен.

Как преступники сортировали янтарь – смотрите в видео:

Что грозит фигурантам?

В ходе документирования деятельности группы правоохранители провели более 20 обысков.

Четырем лицам было сообщено о подозрении в контрабанде товаров, совершенной с использованием служебного положения организованной группой лиц по части 3 статьи 201-3 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Напомним, что в августе 2026 года правоохранители раскрыли попытку незаконно вывезти за границу более 2,2 тонны драгоценных металлов, которые в документах выдавали за строительные смеси.