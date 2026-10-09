Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, організатори оборудки налагодили безперебійний канал постачання бурштину до третіх країн. Загалом ділкам вдалося незаконно реалізувати понад 4,7 тонни бурштину.

Як працювала схема?

Для легалізації походження бурштину фігуранти використовували компанії в Україні та Литві. У квітні 2026 року з Литви до України ввезли 5,9 тонни переважно дрібного бурштину, пилу та піску. Водночас у супровідних документах зазначали значно більші фракції каміння.

Затримання учасників оборудки, підроблені сертифікати та зберігання бурштину / Фото Офісу Генпрокурора

Слідство встановило ознаки фіктивності цього імпорту. Зокрема, водії та директор литовської компанії, які за документами нібито були залучені до перевезення, фактично не перебували на території Литви. Крім того, українська компанія не здійснювала оплату за договором.

Надалі на складах у кількох областях України незаконно видобутий бурштин сортували, зважували та фасували для подальшого експорту. У документах його вказували як товар литовського походження.

У квітні – червні 2026 року за цією схемою за кордон перемістили понад 4,7 тонни бурштину орієнтовною вартістю 10,7 мільйона гривень.

Як злочинці сортували бурштин – дивіться у відео:

Що загрожує фігурантам?

Під час документування діяльності групи правоохоронці провели понад 20 обшуків.

Чотирьом особам повідомили про підозру у контрабанді товарів, вчиненій з використанням службового становища організованою групою осіб за частиною 3 статті 201-3 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, що у серпні 2026 року правоохоронці викрили спробу незаконно вивезти за кордон понад 2,2 тонни дорогоцінних металів, які в документах видавали за будівельні суміші.