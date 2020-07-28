Украинская железная дорога много лет уже поражена коррупцией. Хотя, в последнее время кланам все сложнее держать компанию в своих заложниках.

Укрзалізниця – це "Україна в мініатюрі", де дуже багато сфер інтересів різних кланів, олігархічних груп або просто корупціонерів. За своїми масштабами Укрзалізницю можна порівняти лише з однією компанією – це Нафтогаз України. Але Укрзалізниця – більш розгалужена компанія, й одночасно на різних рівнях можуть бути різні групи впливу. Детальніше – у програмі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Вплив на Укрзалізницю

Централізований вплив на компанію можуть справляти лише найбільші фінансово-промислові групи. Наприклад, група СКМ Ріната Ахметова, який видоює з України "останні соки" на ринках енергетики, металургії та залізничних перевезень. Інтерес Ахметова присутній через перевезення залізної руди по УЗ нижче від собівартості. Розв'язання цього питання могло би додатково виручити для компанії понад 4 мільярди цього року.

Мало кому відомо, але навіть порожні вагони УЗ возить за різним тарифом, і завдяки розв'язання цього питання ми плануємо отримати пів мільярда гривень. Але питання перебуває в компетенції уряду.

УЗ та WOG

Одна з перших справ НАБУ стосувалася постачання палива, яке здійснювала компанія WOG після Революції Гідності. Слідство встановило, що Укрзалізниця контрактувала низьку вартість, після чого постачальник брав довідки в одному із закладів Мінекономіки й підвищував вартість. У такий спосіб відбувався обман конкурентів, УЗ і держави, а група WOG мала політичне представництво в парламенті – депутатську групу "Воля народу".

Вплив Дубневича

Інша типова історія стосується депутата Ярослава Дубневича, який був головою комітету з транспорту й мав бізнес у цій сфері, тобто перебував у конфлікті інтересів. І шантажував міністрів і погрожував, що не пропускатиме закони, якщо його думку не врахують. А якби в Україні функціонували європейські практики по боротьбі з корупцією, він навіть не має права працювати в комітеті по транспорту.



Ярослав Дубневич / Фото "Радіо Свобода"

Вплив Дубневича на УЗ вимірявся декількома "пришестями". Спочатку він проявився ще до обрання Януковича, а потім – уже після революції гідності. За часів Януковича нішу Дубневича займав депутат-регіонал Вілен Шатворян.



Я, коли був депутатом, через запити навіть отримав конкретні обсяги законтрактованої продукції рейкових скріплень, які постачав Дубневич.

► У 2013 році фірма, яку пов'язують із Шатворяном – Євроінвестстрой – поставила прокладок і скріплень на 48 мільйон гривень.

► У 2014 році, коли Янукович ще був при владі, вона встигає поставити на 11 мільйон гривень.



► Але ось Янукович утік, і в цю нішу заходить пов’язана з Дубневичем фірма "Експозиція", яка постачає скріплень і прокладок до кінця 2014 року на 103 мільйони гривень.

► У 2015 році вони розгортаються й поставляють уже на 173 мільйонів гривень.



Ось вам приклад, як зміна влади в країні призвела до зміни "смотрящих" УЗ. У підсумку, Дубневичу висунуто підозру за постачання на УЗ стрілочних переводів через фірму-прокладку.

Контрабанда з РФ

Крім політичного чи олігархічного впливу, компанія також потерпає від внутрішньої корупції. І це напряму стосується інтересів громадян – адже найчастіше корупційні скандали спалахують у підрозділі, послугами якого користуються всі українці – називається ця філія "Пасажирська компанія".

Днями СБУ повідомила про те, що задокументувала масштабне розкрадання коштів. Йдеться про ремонт колісних пар у 2018 – 2019 роках. Тендери робилися під "свої" компанії, попри те, що "підрядники" не мали дозволів та сертифікатів на ремонту колісних пар для пасажирських вагонів. А деякі запчастини завозили контрабандою з Росії. Загальна сума контактів становила майже 200 мільйонів гривень. Фальсифікуючи обсяги виконаних робіт, фігуранти провадження близько 50 мільйонів гривень перевели в готівку через фіктивні фірми та привласнили.

Це не єдина кримінальна справа, у якій фігурує "Пасажирська компанія". НАБУ розслідує закупівлю вугілля у 2018 році, де дві фірми за змовою вибивали своїх конкурентів, а ціну завищували.

Продаж чаю

Доходить навіть до смішного – наприклад, продаж чаю в потягах. Виявилося, що "Пасажирська компанія" закуповує кожен пакетик чаю майже вдвічі дорожче, ніж ціна продажу чаю в супермаркеті Ашан. А обсяги щорічного споживання чаю в потягах сягають 9 мільйонів пакетиків. А втрачена вигода Укрзалізниці вимірюються мільйонами гривень.



Кожен пакетик чаю закуповують майже вдвічі дорожче / Фото VCHASNOUA

На жаль, перед звільненням з Укрзалізниці, попередній керівник Євген Кравцов продовжив контракти деяким співробітникам, щодо яких були питання в частині їхньої доброчесності. Так, 22 січня 2020 року Кравцов продовжив на рік контракт керівнику цієї самої "Пасажирської компанії" Максиму Міняйло. Самого Кравцова попросили на вихід через тиждень, 29 січня.

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Наглядова рада не має права просто звільняти керівників, помічених у корупції, але ми вжили всіх заходів, щоби правління компанії почало очищатися від людей, які дискредитували й себе, й Укрзалізницю. А інакше ми ніколи не виведемо компанію зі статусу дійної корови політиків та корупціонерів.