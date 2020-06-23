Контрабандисты планировали перевезти в Россию 20 ящиков с утятами. Ориентировочное количество птиц – 1000. Из-за таких действий 400 из них погибли.

В МВД сообщили, что ящики с утятами нашли пограничники.

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Погибло примерно 400 утят

Пограничники осмотрели ящики и увидели, что ориентировочно 400 утят не перенесли условий, в которых их поместили контрабандисты. Животные погибли. Других птиц пограничники передали на хранение.

Контрабандисты устроили ловушку

Группа реагирования сразу начала искать контрабандистов. Однако служебное авто пограничников повредилось, ведь наехало на так называемую ловушку. Подозревают, ее оставили сами преступники.

Дело в том, что колесо транспортного средства повредили сваренные металлические штыри. Такую ловушку называют "ежом". Сейчас устанавливают причастных к преступлению.