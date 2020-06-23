Контрабандисти планували перевезти в Росію 20 ящиків з каченятами. Орієнтовна кількість птахів – 1000. Через такі дії 400 з них загинуло.

У МВС повідомили, що ящики з каченятами знайшли прикордонники.

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Загинуло приблизно 400 каченят

Прикордонники оглянули ящики та побачили, що орієнтовно 400 каченят не перенесли умов, у яких їх помістили контрабандисти. Тварини загинули. Інших птахів прикордонники передали на зберігання.

Контрабандисти влаштували пастку

Група реагування одразу розпочала шукати контрабандистів. Однак службове авто прикордонників пошкодилось, адже натрапило на так звану пастку. Підозрюють, її залишили самі злочинці.

Річ у тім, що колесо транспортного засобу пошкодили зварені металеві штирі. Таку пастку називають "їжаком". Наразі встановлюють причетних до злочину осіб.