Контрабандисти-"водолазы" пытались переправить через реку 6 тысяч пачек сигарет

На Закарпатье двое мужчин пытались переправить через реку шесть тысяч пачек сигарет. Но их задержали пограничники.

Через реку Тиса двое украинцев пытались переправить контрабандой сигареты. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Контрабандисты попытались скрыться от правоохранителей, но их удалось задержать после предупредительных выстрелов в воздух. Также пограничники обнаружили шесть тысяч пачек сигарет, которые мужчины собирались переправить в Румынию.



Двух украинцев задержали за контрабанду / Фото: ГНСУ