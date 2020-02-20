Контрабандисти-"водолази" намагалися переправити через річку 6 тисяч пачок сигарет

На Закарпатті двоє чоловіків намагались переправити через річку шість тисяч пачок сигарет. Але їх затримали прикордонники.

Через річку Тису двоє українців намагалися переправити контрабандою сигарети. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Контрабандисти спробували втекти від правоохоронців, але їх вдалось затримати після попереджувальних пострілів у повітря. Також прикордонники виявили шість тисяч пачок сигарет, які чоловіки збирались переправити до Румунії.



Двох українців затримали за контрабанду / Фото: ДПСУ