Где все происходило

Пограничники Черновицкого отряда нашли место, где хранили сигареты. Оттуда злоумышленники их незаконно передавали в Румынию.

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Этим местом оказалась территория жителя Вижницкого района. Туда правоохранители могли попасть только при наличии соответствующей санкции уполномоченных органов.

Когда нарушители закона увидели у забора бойцов отряда "ДОЗОР" – началось "шоу".

Жгли, чтобы избежать ответственности

Люди сразу же развели костер и сносили туда ящики с сигаретами. Всем действом руководил один человек. Сам он лишь время от времени подливал в костер горючую жидкость. Вероятнее всего, это был бензин.

"Палимо дзиґарі", – так сказал один из поджигателей, разговаривая по телефону.

Люди сжигали сигареты: смотрите видео

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