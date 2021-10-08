Где все происходило
Пограничники Черновицкого отряда нашли место, где хранили сигареты. Оттуда злоумышленники их незаконно передавали в Румынию.
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Этим местом оказалась территория жителя Вижницкого района. Туда правоохранители могли попасть только при наличии соответствующей санкции уполномоченных органов.
Когда нарушители закона увидели у забора бойцов отряда "ДОЗОР" – началось "шоу".
Жгли, чтобы избежать ответственности
Люди сразу же развели костер и сносили туда ящики с сигаретами. Всем действом руководил один человек. Сам он лишь время от времени подливал в костер горючую жидкость. Вероятнее всего, это был бензин.
"Палимо дзиґарі", – так сказал один из поджигателей, разговаривая по телефону.
Люди сжигали сигареты: смотрите видео
Контрабанда в Украине: последние новости
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